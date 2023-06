Inter, Sneijder: “Nel 2011 fui vicino allo United: ma ecco perché saltò”

Così l'olandese: "Parlavamo con lo United e poi improvvisamente non c'era più niente: ecco cos'è successo"

Intervenuto ai microfoni di SportBible, Wesley Sneijder, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato un retroscena riguardante il Manchester United: "Ci sono stato vicino nel 2011. Ma poi ho saputo che ad un certo punto parlavamo con lo United e poi improvvisamente non c'era più niente. E così ho chiesto al mio manager, ‘Cosa è successo con lo United?’ e lui ha detto, ‘No, niente, è finita’. Ma due anni dopo, ho scoperto che aveva chiesto dei soldi extra per sé. Ecco perché l'affare era saltato. E' stato Ferguson a dire questo ai miei parenti".