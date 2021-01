Inter, i tifosi aspettavano sui social Barella. Arriva il post e si scatenano: “Ancora corri?”

Non è solito pubblicare post sui social. Se gli altri compagni hanno qualcosa da dire ad ogni partita, Nicolò Barella ha preferito concentrarsi solo sul campo. Ma i tifosi ieri sera aspettavano un commento da parte sua. Per questo gli hanno scritto sotto i vecchi posti per fargli complimenti. E così, quando all’una di notte, è arrivato il post del centrocampista nerazzurro i sostenitori interisti si sono scatenati e in un attimo lo hanno coperto di like e commenti: “Eccolo il più forte di tutti”; “Nicolò, ma ancora stai correndo?”; “Non ci lasciare mai”; “Che giocatore signori…”, gli hanno scritto. Lui aveva postato la foto di squadra nello spogliatoio e aveva scritto semplicemente: “Grandi”.