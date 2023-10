Inter, solita risposta dei tifosi: San Siro già sold out per Salisburgo e Roma

Caccia al biglietto in vista dei prossimi impegni casalinghi dei nerazzurri in Champions League e in campionato

La sosta per le Nazionali non placato l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter: il popolo nerazzurro, come di consuetudine, ha polverizzato i biglietti a disposizione per i prossimi impegni casalinghi, con San Siro che si preannuncia sold out per le gare contro Salisburgo e Roma. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il match di Champions di martedì prossimo contro il Salisburgo e quello della domenica successiva contro la Roma saranno infatti sold out almeno per quel che riguarda i settori riservati agli interisti".