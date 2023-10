Commisso: “Stadi? Quante stupidaggini, non è il Colosseo. Milano ora ne avrà 3 e più cemento”

"Sugli stadi sono al 100% col Ministro Abodi, spero la sua idea venga implementata. Lo Yankee Stadium è stato tutto rifatto. Queste stupidaggini come soprintendenze e vincoli non hanno senso. Ma che dicono? Non è il Colosseo uno stadio. Negli ultimi dieci anni in Italia si sono fatti solamente due stadi ex novo, quello della Juve e quello del Frosinone. Adesso guardate anche la situazione di San Siro: uno ne vuole fare uno, ora ne avranno tre per non rovinarne uno e ci sarà più cemento". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a 'Tutti convocati' su Radio 24 sul tema della difficoltà di realizzazione degli stadi di proprietà.