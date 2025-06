Ivica Solomun ha seguito la maggior parte delle partite del Mondiale per Club. L'ex portiere croato, in una intervista a Sportske , ha parlato anche di Petar Sucic . "Avrà bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto dal punto di vista della tattica e delle richieste dell'allenatore".

"Tuttavia, Sucic è un giocatore giovane, potente e intelligente che troverà rapidamente il ritmo. Dovrebbe diventare uno dei centrocampisti di punta dell'Inter. Quando inizi bene come lui, significa che sei bravo, di buona qualità e devi essere pronto a ripeterti. La nazionale croata ha guadagnato con lui un giocatore per il lungo periodo. Mi piace come giocatore, gli piace andare avanti, segnare gol. Si vedono la sua ambizione e la sua voglia".