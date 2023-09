Solskjaer, bordata a C. Ronaldo: “Tutto iniziato con l’Aston Villa. Sembrava forte…”

Nella sua prima intervista da quando è stato esonerato da tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha lanciato una bordata a Cristiano Ronaldo . "Sfortunatamente, semplicemente non ha funzionato. È stata una decisione molto difficile da rifiutare e sentivo che dovevamo prendere, ma si è rivelata sbagliata. Sembrava così giusto quando ha firmato e i tifosi lo hanno sentito in quella partita contro il Newcastle , quando l'Old Trafford era euforico. Era ancora uno dei migliori marcatori del mondo, sembrava forte", dice il tecnico a The Athletic.

"Tutto è iniziato con l'Aston Villa in casa (sconfitta per 1-0) e un rigore sbagliato nel finale. Quando hai un gruppo hai bisogno che tutti spingano nella stessa direzione. Quando le cose non andavano bene, potevi vedere alcuni giocatori ed ego uscire allo scoperto. Abbiamo battuto in modo convincente il Tottenham 3-0 in trasferta, ma poi abbiamo perso due partite... I giocatori non correvano l'uno per l'altro".