TS – Sommer, dall’Inter trapela sempre più ottimismo. Da Audero a Trubin: gli aggiornamenti

Sono ore calde per il sempre più probabile arrivo di Yann Sommer all'Inter: il Bayern sta per chiudere per Raya del Brentford e così potrebbe liberare il portiere elvetico "tanto che dall’Inter trapela ottimismo: il pensiero è che entro questa settimana si sistemi tutto e che il portiere svizzero, raggiunga Inzaghi, da capire se lo farà direttamente in Giappone o a Milano", spiega infatti il Corriere dello Sport.