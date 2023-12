Fattore Sommer: “Pallino di Ausilio da sempre. Ha litigato col Bayern pur di venire all’Inter”

"Non è un creativo della regia come Onana ma ha la pulizia tecnica necessaria per smistare il pallone con serenità, e si noti il continuo utilizzo della suola negli stop, utile ai portieri contemporanei per sospendere il tempo e permettere alla squadra di posizionarsi senza perdere contatto con il pallone. In porta, Sommer era già forte prima di passare all’Inter: bastava guardarlo in Bundesliga o con la Svizzera, nelle compilation delle migliori parate ci sono sempre state le sue".