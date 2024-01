Sommer, a Nico 16° rigore parato in carriera. “Stagione super per lui. E Onana…”

"Lautaro crea e Sommer conserva. Era accaduto anche a Riyad, contro il Napoli. Solo l’ordine era stato diverso. L’ex-Bayern dopo aver detto no a Bonaventura nel primo tempo, nel finale, ha ipnotizzato Nico Gonzalez, che gli ha calciato tra le braccia il rigore. È sembrato di rivedere Jorginho, in maglia azzurra. Ma la verità è che Sommer è un vero specialista, avendone parate ben 16 in carriera". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al rigore parato da Sommer su Nico Gonzalez, che ha sigillato la vittoria dell'Inter a Firenze.