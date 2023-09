Il Giornale oggi in edicola critica, tra le altre, anche la prestazione di Yann Sommer, apparso, secondo il quotidiano, in difficoltà soprattutto con i piedi

"... A proposito: il gol subìto è un regalo di Bastoni, ma non è giusto negare la complicità del portiere svizzero, uno che con i piedi, in poche partite ha già fatto vedere di non essere Onana, ma neppure Handanovic".