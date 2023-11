Sommer perde imbattibilità fuori casa. “Ma abbiamo fatto tre punti in una gara dura”

Le sue parate hanno salvato il risultato nella gara contro l'Atalanta. Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha perso oggi l'imbattibilità fuori casa. Non gli aveva mai fatto gol nessuno in trasferta, almeno in Serie A (in CL ha subito un gol nel pari contro la Real Sociedad.ndr) ed è stato Scamacca a fargli perdere questo record con una rete viziata pure da un fallo.