Fra poco, Liverpool e Bayern Monaco scendono in campo per un'amichevole all'interno dell'Audi Summer Tour 2023. E l'Inter è spettatrice interessata, visto che Yann Sommer figura ancora una volta tra i titolari della sfida. La trattativa tra il club bavarese e i nerazzurri è ancora in corso, ma senza un sostituto il Bayern, come confermato da Tuchel, non lascerà andare lo svizzero.