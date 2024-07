Svizzera out all’Europeo, la RSI dà 3.5 a Sommer: “Neanche ci ha provato”

E quindi anche a Sommer, portiere dell'Inter, viene assegnato un 3.5 in pagella. "Inoperoso per 80 minuti, poi fermo sulle gambe sul diagonale peraltro chirurgico di Saka. Forse coperto, di sicuro colpevole di non averci nemmeno provato. Ha un sussulto su Rice al 95’ poi però sui rigori non fa miracoli. Non è stato il suo Europeo", si legge nel giudizio sul portiere all'ultima fermata di quello che la stessa tv definisce però un grande viaggio europeo.