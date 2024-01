Scudetto? Gli allenatori di Serie A votano Inter. Solo Gasperini vede la Juve campione

"Gli altri sono andati decisi sull’Inter: Andreazzoli, Italiano, Di Francesco, D’Aversa, Mazzarri, Dionisi, Juric, Cioffi e Baroni hanno indicato i nerazzurri come vincitori del campionato. Lo ha fatto persino Stefano Pioli, chissà se per effettivo rispetto dei rivali cittadini o solo per scaramanzia, del resto il suo Milan non può considerarsi fuori dalla lotta-scudetto. Anche se il titolo d’inverno è custodito alla Pinetina. Il conto finale, considerando il voto doppio di Ranieri, è di 12 a 2 a favore dell’Inter. Un vantaggio ben più netto dei due punti di vantaggio che i nerazzurri hanno sulla Juventus seconda. A proposito, non è pervenuta la preferenza di Massimiliano Allegri, che a parole ha sempre insistito sull’obiettivo principale del quarto posto per la sua Signora e che non risulta tra i votanti del sondaggio. Niente scheda nell’urna nemmeno con la firma di Thiago Motta, Gilardino, Sarri, Palladino e Mourinho. In ogni caso, secondo gli allenatori non ci sono altre contendenti possibili per lo scudetto al di fuori del duopolio Inter-Juve. La strada è tracciata", aggiunge il quotidiano.