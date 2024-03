A Stefano Pioli, su Skysport, hanno chiesto un parere sulle italiane in Europa, se è stato colmato il gap con le altri big d'Europa. Il tecnico del Milan, dopo la vittoria sullo Slavia Praga e la qualificazione ai quarti d'Europa League, ha sottolineato: «Io in generale penso che sia un po' diminuito il gap con le big europee. Ma il grado delle big straniere è alto, fanno investimenti e hanno possibilità economiche diverse dalle nostre. Ma nonostante questo l'anno scorso l'Inter è stata in finale di CL e anche la Roma ha fatto bene in EL», ha sottolineato.