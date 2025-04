Al termine di Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia, Stefano Sorrentino ha commentato la gara dagli studi di Sport Mediaset partendo dalla prestazione dei due portieri. "Martinez ha fatto molto bene calcolando che era la quarta-quinta presenza con la maglia dell'Inter. Maignan sul gol poteva fare qualcosina in più. Martinez ha dimostrato che secondo me il futuro dell'Inter è suo".

"Triplete per l'Inter? Sicuramente, è dentro a tutte le competizioni. Chiaro che devono sognare il Triplete, in finale di Champions ci è già arrivata e sanno qual è la strada. Ha la rosa, quando ce li ha tutti Inzaghi, per poter provare a vincere il Triplete e fare sognare i tifosi. In campionato non dovrebbero esserci grossi problemi anche se il Napoli è là, ma l'Inter è superiore".