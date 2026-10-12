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L'ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, ha detto la sua su Martinez e Provedel, estermi difensori dell'Inter: "A Ivan mi legano tanti ricordi, abbiamo giocato insieme, era il mio terzo quando ero al Chievo, quindi posso solo parlare bene di lui.

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Ma a parte questo, dico che Provedel è un portiere di tutto rispetto: penso che solo all'Inter possa fare la riserva in questo momento perché c'è Martinez, altrimenti sarebbe titolare in tutte le altre squadre della Serie A. Arriverà il suo turno e si farà trovare pronto perchè è un portiere di assoluto livello, però è chiaro che il titolare è Martinez, che è il futuro dell'Inter".