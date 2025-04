Sosa: “Inter a terra fisicamente. In quattro non sono all’altezza”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato dell'attualità che riguarda gli azzurri e del duello con l'Inter in vetta alla classifica. Queste le sue considerazioni: "Il mio stato d'animo era molto giù dopo Monza, la prestazione non fu all'altezza per i giocatori che ha, il tecnico che ha, contro l'ultima in classifica che è già in B. Faticò veramente a creare occasioni e non sapevamo ancora del ko dell'Inter a Bologna che ci ha fatto gioire, poi anche il ko in Coppa Italia fa cambiare i mercati perché ora la percentuale del Napoli è cresciuta molto.