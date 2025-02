Sosa: “Inter? Ha la testa alla Champions. Mi faccio due conti e dico…”

Le parole dell'ex attaccante argentino a proposito del duello in vetta tra il Napoli e i nerazzurri che sono in corsa su più fronti

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro ed allenatore Pampa Sosa ha parlato del tracollo dell'Inter e del momento del Napoli: "Mi sarei accontentato anche di un pareggio alla vigilia, speravamo in uno stop, ma ho visto un'Inter con la testa altrove, forse alla Champions vedendo anche il tabellone che può portarli almeno in semifinale. Spero che la testa sia lì. L'Inter è in corsa su tre fronti, ma ciò che li stimola di più è la Champions ed anche alla società. Mi faccio due conti e dico il percorso in Champions può essere alla portata fino alla semifinale. Sarebbe importante ovviamente anche per il Napoli.