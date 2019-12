Soumaré accostato all’Inter in Italia, ma all’estero parlano di altri club e tanti ostacoli

Uno degli obiettivi accostati all’Inter per il centrocampo è Boubakary Soumaré, giocatore del Lille. Il centrocampista però è un elemento che diversi club tengono sotto osservazione e secondo quanto arriva dalla Francia sarebbe nel mirino di United e Tottenham. I due club inglesi avrebbero già iniziato la trattativa con i francesi per il giocatore, per averlo a gennaio. Il ragazzo viene associato anche ai nerazzurri. Ne ha parlato soprattutto Skysport nelle ultime settimane, ma sembra un obiettivo difficile da centrare. La richiesta del club francese non è niente male: 50-60 mln. Piace anche al Napoli, al Real Madrid, al Valencia. Il Lille potrebbe anche pensare di chiedere a chi lo acquisterebbe per gennaio di lasciarlo in prestito fino a giugno alla squadra francese. Più di un ostacolo quindi nella corsa al giocatore.