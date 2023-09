Sousa: “Con l’Inter partita diversa. Dobbiamo rimanere in gara fino alla fine”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Oggi è una partita completamente diversa da tutte le altre. Abbiamo bisogno di avere una squadra concentrata, intensa mentalmente, che riesca a mantenersi in gara fino alla fine. Dovremo avere fortuna negli episodi, l'Inter ci metterà tantissimo in difficoltà, è una squadra che riesce a gestire la pressione, a uscire bene. Dobbiamo tornare a quello che ci ha contraddistinto l'anno scorso: l'efficacia. L'inserimento dei nuovi? Stiamo lavorando per farlo il più veloce possibile, per avere un impatto da loro. Siamo consapevoli di questa importanza".