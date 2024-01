Spagna, bufera sull’agenzia antidoping. E scoppia il caso Ramos

In Spagna è bufera sull'agenzia antidoping. Un'indagine di Relevo.com accusa il direttore José Luis Terreros, funzionario governativo, e Jesus Munoz-Guerra, responsabile dei controlli . "Dal 2017 al 2022 i due dirigenti avrebbero appaltato l’esecuzione materiale dei controlli a un’agenzia tedesca chiedendo o accettando — per risparmiare— che venissero realizzati da un solo ispettore (rispetto ai due obbligatori a tutela dell’atleta) o da tecnici senza abilitazione", si legge sul Corriere della Sera.

"Quando veniva rilevata una positività, rendendosi conto che il verbale non sarebbe stato validato dal tribunale sportivo, i due dirigenti (ora sotto inchiesta a Madrid) l’avrebbero annullata emettendo delle autorizzazioni all’uso terapeutico (Tue) dei farmaci proibiti (all’insaputa degli atleti) o l’avrebbero notificata con un anno di ritardo per invalidarla in automatico. C’è anche il caso di Sergio Ramos, stella del calcio, che nel 2018 avrebbe ritardato irregolarmente un controllo dopo un Real Madrid-Malaga di campionato. In cinque anni di allegra gestione con la Wada alla finestra di conti in sospeso se ne sono accumulati parecchi".