FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti

ultimora

Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti

Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti - immagine 1
Idea Villarreal-Barca a Miami il 20 dicembre prossimo, match della 17/a giornata, ma servono via libera Uefa e Fifa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Un primo passo, ma fondamentale, per dare una vetrina negli Stati Uniti al calcio spagnolo.

Così i media iberici definiscono il via libera dato dalla Federcalcio di Madrid (Rfef) alla richiesta della Liga di far disputare cdi campionato tra Villarreal e Barcellona.

Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti- immagine 2
Getty Images

Sarebbe la storica prima volta in cui una gara ufficiale di campionato si svolge all'estero, con l'obiettivo di promuoversi in particolare sul mercato nordamericano.

Un progetto che persegue anche la serie A, con l'idea di organizzare per far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Ora sarà la Rfef a presentare la richiesta della Liga all'Uefa e in caso di approvazione, l'ultima parola spetterà alla Fifa.

(Fonte: ANSA)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA