Un primo passo, ma fondamentale, per dare una vetrina negli Stati Uniti al calcio spagnolo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti
ultimora
Spagna, Liga in USA? C’è l’ok della Federcalcio a disputare match negli Stati Uniti
Idea Villarreal-Barca a Miami il 20 dicembre prossimo, match della 17/a giornata, ma servono via libera Uefa e Fifa
Così i media iberici definiscono il via libera dato dalla Federcalcio di Madrid (Rfef) alla richiesta della Liga di far disputare cdi campionato tra Villarreal e Barcellona.
Sarebbe la storica prima volta in cui una gara ufficiale di campionato si svolge all'estero, con l'obiettivo di promuoversi in particolare sul mercato nordamericano.
Un progetto che persegue anche la serie A, con l'idea di organizzare per far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Ora sarà la Rfef a presentare la richiesta della Liga all'Uefa e in caso di approvazione, l'ultima parola spetterà alla Fifa.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA