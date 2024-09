Luciano Spalletti, in conferenza stampa, dopo la vittoria dell'Italia per tre a uno in Nations League contro la Francia di Deschamps, ha parlato anche delle condizioni di Frattesi, che ha chiesto di lasciare il campo dopo aver sentito tirare una coscia. Il giocatore ha rassicurato sulle sue condizioni sottolineando che sta bene e che presto sarà al cento per cento della condizione.