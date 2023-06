Spalletti: “All’Inter due anni bellissimi, ho guardato la finale e ho rammarico perché…”

Se l’è goduta e se la godrà, com’è giusto che sia, con il suo carattere, con la sua riservatezza.

«Io sono fatto così, non mi faccio scivolare le cose. Sono un allenatore che si è impegnato totalmente per il suo lavoro, sono uno che non si lascia scivolare le cose addosso e non si interessa di quello che dicono di lui. Io devo restare coerente con me stesso e andare dritto per la mia strada. Poi probabilmente in tutti questi difetti ci sono anche delle qualità che mi hanno portato a vincere lo scudetto con il Napoli ed è la cosa più bella che mi potesse accadere».