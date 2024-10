Spalletti: “Vicario gioca, gara delicata con Israele. Fagioli merita spazio”

Luciano Spalletti parla in conferenza alla vigilia di Italia-Israele di Nations League. Ecco le dichiarazioni del ct: "Udine? Territorio bellissimo, sono stato fortunato ad arrivare qui nel corso della mia carriera, il patron Pozzo è un presidente forte che mi ha insegnato molto. Sono contento di essere qui in questo stadio, avrei voluto farlo in circostanze migliori, il calcio è gioia e il clima non è proprio questo. Speriamo si arrivi alla pace in questo pezzo di terra. La partita è carica di difficoltà perché sono una buona squadra, sanno giocare a calcio, ci sarà sempre da stare in ordine e in equilibrio, ce lo hanno dimostrato già all'andata. Andremo a scegliere la formazione migliore per questo. C'è qualche situazione legata agli ammoniti ma non farò troppi cambi in questo senso".