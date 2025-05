L'episodio con il padre di Lautaro

Racconta Luciano Spalletti: "Non ebbi problemi con lui, ma li ebbi con suo padre quando si lasciò andare a un tweet molto "colorito" nei miei confronti dopo una partita di Champions. Io non do peso a certe cose, ma spiegai a Lautaro che suo padre, attaccandomi pubblicamente, non si rendeva conto di danneggiare l'immagine e la carriera del figlio, oltre che lo spogliatoio. In Europa, per diventare un top player, devi dimostrare di saper gestire te stesso e chi ti sta vicino, perché i grandi club non sono disposti ad avere a che fare con situazioni imbarazzanti. Conclusi dicendogli, per motivarlo, che non era un bambino che va tenuto per mano, come invece l'aveva fatto passare il suo babbo".