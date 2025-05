Nelle parole che Luciano Spalletti dedica all'Inter ci sono emozioni forti, a volte contrastanti. Ma l'amore per la gente e per i tifosi è palese e si mostra nel suo lato più poetico: "Della mia storia all'Inter, se si esclude l'epilogo, ho solo ricordi belli, anche quando potevano sembrare brutti o, quanto meno, sofferti. Chi mi conosce bene sa che il giorno in cui mi presentai alla Pinetina ero un uomo profondamente emozionato. Più del solito. La storia di questo club, la galleria di grandiosi allenatori che mi avevano preceduto. Gli anelli di San Siro come fedi che dichiaravano il patto d'amore tra la squadra e i suoi tifosi. Una roba che mi batteva forte in petto".

Il rapporto di Spalletti con i giocatori meno utilizzati

"Sapete chi era il calciatore dell'Inter che mi metteva più in difficoltà a lasciarlo fuori? Ranocchia. Uno che si chiedeva costantemente cosa potesse fare lui per l'Inter e non l'Inter per lui. Far giocare poco ragazzi così attaccati alla maglia mi crea disagio. Molto più semplice tenere in panchina chi si lamenta sempre, chi pensa solo a se stesso e non al bene del collettivo", ha concluso Luciano Spalletti elogiando Andrea Ranocchia.