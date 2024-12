Il ct dell'Italia ha parlato così dell'attaccante di scuola Inter, che proprio lui fece esordire in Prima Squadra

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ospite della Domenica Sportiva ha parlato di Sebastiano Esposito, che proprio lui fece esordire in Prima Squadra all'Inter nel marzo del 2019 e ancora a segno con la maglia dell'Empoli: "Quante possibilità ci sono che possa essere convocato in Nazionale? Ha grandissime chance perché è un conoscitore di situazioni di gioco, è uno che vede al di là di quello che per altri è un muro. Ha questa sensibilità nel tocco di palla, questa qualità nella palla al piede, nella relazione con gli avversari. Gli manca un po' di motore perché poi anche fisicamente è uno che regge botta".