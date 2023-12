Spalletti: “Calcio italiano di buonissimo livello, in Nazionale grande senso di appartenenza”

"Questi sono ragazzi che hanno a disposizione molte alternative e bisogna sapersi autodisciplinare, avere comportamenti che possano aiutare la professione che si fa, non è che se uno ha delle caratteristiche può vivere di rendita", evidenzia il ct azzurro, per il quale la possibilità di andare a giocare all'estero, come fatto anche da Zaniolo che oggi milita nell'Aston Villa, è un'opportunità da sfruttare. "Dopo aver fatto la Primavera i giovani non devono sedersi in panchina e mettersi comodi ad aspettare, devono farsi le ossa anche all'estero e anche in squadre di seconde livello per poi tornare, una volta fatto un percorso, a crescere ed essere di livello top".