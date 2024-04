CdS – Nazionali tutelati, perché Spalletti tifa Inter. “Il primo ‘fermato’ sarà…”

Partendo proprio dagli azzurri, a tricolore cucito, chi staccherà del tutto la spina sarà Acerbi. A 36 anni, dopo due guai muscolari e qualche acciacco, il riposo sarà un toccasana. Gli altri, invece, verranno gestiti a seconda delle esigenze. E’ chiaro, però, che Frattesi avrà certamente spazio nel finale di campionato. Restando tra i titolari, qualora non vedesse il titolo di capocannoniere in pericolo, anche Lautaro avrà modo di riposare per arrivare al meglio alla Coppa America con l’Argentina. E, con lui, tireranno il fiato pure Calhanoglu, Pavard e Sommer: ne approfitteranno Bisseck e Audero, che poi se ne andranno tranquillamente in vacanza. Mentre, al di là di Mkhitaryan, che non ha questo tipo di necessità, avendo chiuso con l’Armenia, è da capire che tipo di esigenze avrà Thuram, che potrebbe aver bisogno di mettersi in mostra per convincere Deschamps a dargli una maglia da titolare. Vero che anche il Canada parteciperà alla Coppa America, ma Buchanan, ad esempio, sarà certamente protagonista nelle ultime giornate di campionato. E si prenderà la scena pure Asllani, con l’obiettivo di carburare per l’Albania, al pari di Arnautovic, che andrà a caccia della migliore condizione dopo il secondo infortunio. Per Carlos Augusto, invece, giocare servirà per mettersi in mostra al fine di strappare una convocazione nella Seleçao”, si legge.