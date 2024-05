Spalletti: “Casi Wanda-Icardi e Totti? Mettersi contro tutti non è facile”

"Mettersi tutti contro come sono riuscito a fare io in quelle situazioni lì non è facile. Mio fratello mi ripeteva: avere il 100% della gente contro significa che stai facendo un lavoro perfetto. Le pressioni che ti schiacciano ti fanno vedere che persona sei. Io non ho mai pensato di smettere o di cambiare, anche se mi hanno scritto e detto di tutto. Io dovevo essere giusto per quello che era il mio lavoro, cioè la vittoria di tutti".