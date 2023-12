EDICOLA / CdS: “Special Uno, la Juve del corto muso colpisce ancora: -2 dall’Inter”

Il quotidiano mette in risalto la vittoria dei bianconeri contro la Roma che tiene aperta la corsa per il titolo di campione d'inverno

"Regola Allegri: sesto un a zero e Roma ko. Decide Rabiot al 47esimo: terzo gol per l'ex Psg. Ventinove punti nelle ultime 11 gare: i bianconeri tengono aperta la corsa al titolo d'inverno. Allegri: «Acerbi? Non guardo in casa loro»", continua sulla lotta scudetto il quotidiano sportivo.