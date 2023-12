Juve, Szczesny: “A due punti dall’Inter dobbiamo sognare lo scudetto”

« Allegri ha detto che la stagione dell'Inter finora, con 45 punti è straordinaria. Il nostro inizio? Un buon girone di andata, possiamo arrivare a 46 punti, un ottimo risultato. Ma non dobbiamo accontentarci. Avevamo l'obiettivo della zona CL e ora siamo a due punti dai nerazzurri e lo dobbiamo sognare lo scudetto. Non possiamo scappare dalla responsabilità di essere la Juve e almeno sognare di poter giocare per gli obiettivi massimi». Così Wojciech Szczęsny , portiere della Juventus, ha parlato dopo la vittoria con la Roma del momento bianconero e della lotta contro la formazione di Inzaghi per lo scudetto.

«Non ho mai preparato una sola gara a settimana ed è diverso ma a livello di intensità dà grandi vantaggi, stiamo bene fisicamente e possiamo preparare bene le partite, ma speriamo sia l'ultimo da giocare una volta a settimana. Possiamo ancora migliorare sul gioco, in questa stagione non mi aspetto una Juve che fa Tiki Taka e ha l'ottanta per cento di possesso palla, ma dobbiamo essere compatti e sicuramente migliorare in avanti per sfruttare le capacità dell'attacco. Per sognare lo scudetto dobbiamo migliorare al momento non siamo ancora prontissimi per farlo. Mi piace la rosa della Juve, c'è spirito e qualità dei singoli e lo spirito mancava negli anni passati, è un gruppo fantastico. Credo dipenda dalla fame dei calciatori di tornare a vincere per la Juve e tanti non hanno vinto nulla e hanno la responsabilità di vincere con la Juve. Mi mancava la fame di vincere anche esultare dopo ogni vittoria. È un bel segnale. Dove puntellerebbe la formazione? Cambierei il portiere, sinceramente», ha concluso scherzando.