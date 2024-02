Inter, solito seguito. Il dato sugli spettatori della gara con l’Atalanta

Tantissimi, come sempre, i tifosi allo stadio per il recupero della 21esima giornata di Serie A

L'Inter di scena a San Siro contro l'Atalanta, nel recupero della 21esima giornata di Serie A, ha fatto segnare un ottimo seguito sulle tribune. Non una novità dalle parti del Meazza che ogni settimana vanta numeri da record ormai da anni, gara di cartello o meno. Anche questa sera i sostenitori interisti sono arrivati allo stadio per sostenere la capolista guidata da Inzaghi .

Il dato sugli spettatori paganti parla di 71.422 con 515 tifosi dell'Atalanta presenti nel settore ospiti al terzo anello blu a loro riservato. In perfetta media con le altre gare che si giocano a Milano. Quella di stasera serviva per togliere dalla classifica nerazzurra l'asterisco di una gara in meno.