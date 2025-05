Una grande serata di calcio e beneficenza con in campo calciatori ed ex giocatori, youtuber, influencer e cantanti organizzata da Sportitalia e dal difensore

Una grande serata di calcio e beneficenza con in campo calciatori ed ex giocatori, youtuber, influencer e cantanti: lunedì 26 maggio alle ore 18,30 presso lo Sportitalia Village (via Dante Alighieri 18, Verano Brianza) andrà in scena “Facciamo gol tra le stelle” organizzato da Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia.