Stabile, gol in Egnatia-Inter: “Che sogno esordire e poi segnare. Mio modello è Bastoni”

Giacomo Stabile ha giocato contro l'Egnatia, nella gara amichevole vinta dall'Inter per 4 a 2. Il calciatore ha anche segnato un gol, il quarto, raccogliendo un passaggio in area arrivato dai piedi di Correa. Tanti sorrisi per lui al momento della rete, l'abbraccio ai compagni, in particolare a Stankovic, poi le parole rilasciate ai canali ufficiali della società nerazzurra.