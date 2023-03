Ts – Stadio, Cardinale accelera e non incontra ancora Zhang. L’Inter deve incassare…

In casa Inter e Milan continua a tenere banco la questione legata alla costruzione del nuovo stadio. Come sottolinea Tuttosport, Gerry Cardinale sarà a Milano per la questione stadio. Il fondatore di RedBird effettuerà una serie di incontri per cercare di portare avanti il progetto dell’impianto di proprietà del Milan. "La volontà del club rossonero è chiara da settimane e nell’ottica della massima trasparenza, i rossoneri hanno chiesto una proroga di 90 giorni per espletare la fase di presentazione dei documenti necessari a certificare la proprietà dopo il passaggio da Elliott a RedBird".