Sindaco Rozzano: “Stadio Inter? Grande opportunità. Tempi saranno brevi perché…”

Il Sindaco di Rozzano ha commentato l'accordo firmato dall'Inter per valutare l'opportunità di costruire lo stadio in un'area del Comune

Sulle pagine dell'edizione milanese di Repubblica, il Sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, ha commentato così l'accordo in esclusiva firmato dall'Inter per valutare l'opportunità di costruire lo stadio nerazzurro in un'area del Comune:

"Sono contentissimo, da tifoso e da sindaco, questa è un’opportunità molto importante per la nostra cittadina. Tempi burocratici brevi? Il nuovo Pgt, che sarà adottato in maniera definitiva a settembre, prevede già volumetrie importanti in quell’area che coprono abbondantemente quelle necessarie per costruire uno stadio".