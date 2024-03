La questione stadio non è aperta solo a Milano. Anche a Napoli, Aurelio De Laurentiis ha in mente di costruire un nuovo impianto, non ristrutturerà quello di Fuorigrotta. «Dovremmo giocare tre anni fuori dalla città e quindi ho pensato di far costruire un nuovo stadio a Bagnoli, sede di un famoso impianto siderurugico dismesso nel 1992, come spiegato da Skysport che ha intervistato il numero uno del club azzurro.