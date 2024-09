"Con quale risultato, però? Da un lato, un’accelerazione appunto del progetto iniziale: quindi, sostegno nel superare tutte le complicazioni che sorgeranno e riduzione della tempistica. Dall’altro, come sospetta qualcuno, trovare il modo per abbassare i costi per la ristrutturazione di San Siro. È tutt’altro che scontato, però, che si trovi l’incastro giusto. E, infatti, Inter e Milan non hanno nessuna intenzione di abbandonare i propri progetti in solitaria, rispettivamente a Rozzano e San Donato. Già perché l’unità di intenti tra le due società varrebbe soltanto per un nuovo impianto a San Siro. In caso contrario, ognuno andrebbe avanti per la sua strada", si legge sul quotidiano.