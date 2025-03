È ancora atteso dal Comune di Milano il piano di fattibilità economica che Milan e Inter dovevano presentare 4 giorni fa per l'acquisto dello stadio San Siro. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera il sindaco Giuseppe Salaè preoccupato del ritardo e venerdì avrebbe inviato una missiva a Milan e Inter per avere lumi sulle tempistiche del piano. Il primo cittadino ha invitato le due società, qualora il docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) non arrivasse neanche nella mattinata di oggi (come appare probabile), di presentarsi a Palazzo Marino in serata per un incontro.