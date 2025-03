"Non so a cosa si riferisce, c'è una legge stadi che può essere applicata e dice per esempio che si può andare a trattativa diretta con gli interessati - ha detto il sindaco -. Quello che noi abbiamo deciso è che una eventuale trattativa diretta con i club deve essere preceduta da un bando pubblico. Quindi in teoria e spero anche in pratica cosa deve succedere? Che le squadre ci consegnano un documento comune, noi procediamo a un bando pubblico, rapido di una trentina di giorni, poi possiamo andare a trattativa diretta con i club per rifinire i rapporti". "La legge stadi già dice molto e non credo quindi che serva qualcosa di più", ha concluso.