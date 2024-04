Il Milan fa un altro passo verso la costruzione dello stadio a San Donato. Il Comune ha confermato che sono stati inviati i documenti per avviare l'accordo di programma. "L’Amministrazione attende la conferma di adesione da parte dei soggetti coinvolti per dare impulso all’iter amministrativo che entrerà nel merito della proposta definendo gli impegni progettuali, economici e operativi per lo sviluppo complessivo dell’intervento urbanistico. Obiettivo dell’Accordo di Programma è affrontare tutti gli aspetti strategici per arrivare a una ipotesi di realizzazione dell’impianto sportivo superando i nodi critici che la stessa Amministrazione ha messo in evidenza con gli atti assunti finora", sottolinea la Gazzetta dello Sport.