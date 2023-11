Stampa – Dimarco riporta in testa l’Inter. Inzaghi, mese perfetto: Milan sprofondato a -8

L’Inter vince anche con il Frosinone e si riporta in testa al campionato, alla ripresa dopo la sosta il big match con la Juve che si giocherà in uno Stadium esaurito.

“Oggi come 25 anni fa l'Inter è in piena lotta scudetto con la Juventus, questa volta con lo sconto diretto dietro l'angolo della sosta per le Nazionali. Per questo il gol di Dimarco da 56 metri non è stato solo bellissimo, ma anche molto pesante perché ha permesso all'Inter di riscavalcare la Juventus in vetta dopo il sorpasso temporaneo di sabato e di presentarsi alla partitissima dello Stadium con due punti di vantaggio”, scrive La Stampa.