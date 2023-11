La Stampa – Esperienza Acerbi, sostanza Barella. Frattesi a strappi

Frattesi 6 - Si prende la destra del centrocampo, spingendo il collega interista Barella sul fronte opposto: ha la qualità di indovinare il momento per offendere, quando ci riesce arriva il pericolo. Ci riesce a strappi.

Barella 6 - C'è se serve uscire dal traffico. C'è meno se occorre cambiare l'inerzia là in mezzo: un po' incompiuto. La sostanza è una sua virtù e non è poco dentro una gara dove non serve il fioretto.