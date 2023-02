La Stampa – Ancora un’Inter poco scintillante contro le provinciali: non basta neanche…

"L'Inter continua a offrire la sua versione meno scintillante contro le provinciali. Non basta neanche la presenza nella parte sinistra della classifica, come nel caso dell’Udinese 9ª, per regalare una serata tranquilla a San Siro. I nerazzurri hanno faticato facendosi raggiungere da Lovric dopo il vantaggio di Lukaku, ma questa volta - dopo il deludente 0-0 con la Sampdoria - riescono a strappare la vittoria grazie alle giocate di Mkhitaryan e Lautaro nel finale".