Su Valentin Carboni l'Inter ripone molte speranze. Dopo essersi ripreso da un brutto infortunio, il giovane argentino è stato convocato al Mondiale per Club dove ha pure trovato il gol. Al termine dell'esperienza americana, l'Inter ha deciso di cedere in prestito Carboni al Genoa. Lì il giocatore potrà trovare più minuti e crescere con Vieira in panchina.

L'argentino ha già conquistato i suoi compagni, in particolare Nicolae Stanciu. "É un crack, un grande giocatore. Siamo diventati subito amici, abitiamo vicini e andiamo insieme all’allenamento. Può crescere in futuro e può diventare il più grande calciatore in Italia. É giovane e ha tanta qualità".