Stankovic: “Mio figlio Filip viene alla Samp? No, notizia falsa. Vediamo se…”

Nelle ultime ore si è parlato di un tentativo della Sampdoria per Filip Stankovic, attualmente in forza al Volendam in prestito dall'Inter

Matteo Pifferi

Nelle ultime ore si è parlato di un tentativo della Sampdoria per Filip Stankovic, attualmente in forza al Volendam in prestito dall'Inter. Il papà Dejan, ai microfoni di Sky Sport, ha smentito la trattativa:

"Se porto Filip a Genova? No, non è vero, sta facendo il suo percorso al Volendam. L'anno scorso ha ottenuto la promozione in Eredivisie a 19 anni da titolare, sta proseguendo la sua crescita e il suo percorso. Non lo porto, vediamo se in futuro ci incrociamo da qualche parte"