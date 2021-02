Stankovic: “Col Milan non abbiamo nulla da perdere. Calcoli? Hanno il derby con l’Inter”

L'ex centrocampista nerazzurro affronterà i rossoneri in Europa League tre giorni prima del derby

Il Milan affronterà domani in Europa League la Stella Rossa di Belgrado allenata da Dejan Stankovic prima del derby di domenica. L'ex centrocampista dell'Inter, già intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League: "Non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo correre con coraggio e intelligenza, per mostrare ciò che sappiamo. Sarà una grande partita per tutti, la aspettavamo da molto tempo e ci siamo preparati nei minimi dettagli per dimostrare che non siamo casualmente nei sedicesimi di Europa League".